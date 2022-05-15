الأولمبية تهنئ ميار شريف بعد تتويجها بلقب بطولة "ليكوي مولي" للتنس

الأحد 15/مايو/2022 - 03:29 م

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لبطلة التنس المصرية ميار شريف، بعد تتويجها اليوم بلقب بطولة “ليكوي مولي” كـارلـسـروه العالمية للتـنس فـي ألمانيا، بعد الفوز عـلـى الأمـريـكـيـة بـيـرا بـيـرنـاردا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للبطلة المصرية ميار شريف واتحاد التنس على هذا الانجاز الكبير متمنيا دوام التوفيق وتحقيق مزيد من الانتصارات التي تأتي ضمن سلسة انتصارات الرياضة المصرية التي تتحقق في الفترة الحالية في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وهو الدعم غير المحدود الذي لم تلقاه الرياضة من قبل وكان نتيجة هذا الدعم والاهتمام الحالي من الدولة المصرية تحقيق انجازات في كل البطولات العالمية والقارية والاقليمية ورفع راية مصر في كل المحافل الدولية.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن الهدف الدائم في كل الخطط التي يتم وضعها لاعداد الابطال الرياضيين وخطط النشاط للاتحادات الرياضية هو رفع راية مصر عاليه بما يليق بإسم ومكانة مصر.