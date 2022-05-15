ميار شريف تتويج ببطولة ليكوي مولي الألمانية للتنس وتدخل قائمة أفضل 50 لاعبة

الأحد 15/مايو/2022 - 03:03 م

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، إنجازًا جديدا بعد التتويج بلقب بطولة لكيوي مولي كارلسروه، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري.

واستطاعت البطلة المصرية التتويج باللقب بعد الفوز على الأمريكية بيرا بيرناردا المصنفة 116 عالميا بمجموعتين دون رد، اليوم الأحد، في النهائي بنتيجة 6-2 و 6-4 لتتوج باللقب في إنجاز كبير.

وبهذا اللقب ستدخل ميار شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" قائمة أفضل 50 لاعبة محترفة في التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها ولأي لاعبة مصرية في التاريخ.

وتأهلت ميار شريف إلى نهائي البطولة بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.

وكانت ميار المصنفة رقم 62 عالميا، قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على المجرية بانا اودفاردي بمجموعتين دون رد جاءت نتائجها : 6-4 , 7-6.

وكانت اللاعبة قد تأهلت إلى دور الثمانية بعد فوزها على المصنفة الـ125 عالميًا البرازيلية لورا بيجوسي بنتيجة مجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 22 دقيقة.

وبدأت ميار مشوارها في بطولة كارلسروه بالفوز على الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة مجموعتين دون رد في دور الـ32، قبل أن تواصل انتصاراتها وتفوز على بطلة البرازيل بنتيجة 2–0 وتتأهل لدور الثمانية.