مغامر عُماني يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" في رحلة واحدة

الأحد 15/مايو/2022 - 10:55 ص

تمكن المغامر العماني سليمان بن حمود الناعبي، من تسلق قمتي "إفرست" البالغ ارتفاعها 8849 مترًا فوق مستوى سطح البحر، و"لوتسي" رابع أعلى قمة في العالم، والبالغ ارتفاعها 8516 مترًا فوق مستوى سطح البحر خلال الرحلة نفسها.

وقال الناعبي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الأحد/ - "بدأت المغامرة بتاريخ 4 من شهر أبريل الماضي، وتمكنت من الوصول لقمة إفرست يوم 12 مايو الجاري، وفي يوم 13 مايو استكملت الرحلة بالصعود والوصول إلى قمة لوتسي والتي تعد رابع أعلى قمة في العالم"، مشيرًا إلى أن هذه المغامرة تعد ضمن برنامج /جراند سلام اكسبلورر/ الهادف للوصول إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي.

ولفت المغامر العماني إلى أن الأعراض الصحية التي قد يعاني منها متسلقو إيفرست تعد من أبرز التحديات، ومن بينها: سعال المرتفعات وداء المرتفعات الذي يسبب الصداع وضيق التنفس بالإضافة إلى الحرارة المتقلبة على حسب الارتفاع الذي وصل إليه المتسلق.