بالفيديو.. تفاصيل تتويج "سيدات الشرقية" ببطولة كأس مصر في الهوكي

الأحد 15/مايو/2022 - 10:46 ص

كشف إبراهيم الباجوري، المشرف العام على قطاع هوكي السيدات بالشرقية، تفاصيل فوز فريق السيدات ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن المنافسة كانت شرسة، حيث تشهد اللعبة تطويرا كبيرا كل عام مقارنة بالسابق عليه.

وقال "الباجوري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد: "دائما ما نسعى إلى الحصول على المركز الأول، ونقدم كل شيء للعبة، وأشكر مجلس الإدارة لأنه يذلل أي عقبات في اللعبة، ونقدم ملابس وتغذية وعلاج وتدريب وبدلات مثل الأهلي والزمالك".

وتابع: "لدينا لاعبات مميزات للغاية، وكلهن على مستوى عالٍ وذوات كفاءة كبيرة، ولدينا متزوجات وأنجنب أطفالا ويداومن على التدريبات ويصطحبن أولادهن، وفي هذا الموسم فزنا بالرباعية، وهي الدوري والكأس والجمهورية لمواليد 2002 وبطولة السوبر على حساب نادي سموحة وصيف بطولة الدوري".

وأردف المشرف العام على قطاع هوكي السيدات بالشرقية: "الشرقية كلها بتحب الهوكي، إحنا بلد الحوكشة، وأغلب لاعبي ومدربي مصر من الشرقية، إحنا زي الإسماعيلي برازيل مصر، مفيش شارع يخلو من الكورة، ونفس الوضع في الشرقية في لعبة الهوكي".