أسعار العملات اليوم الأحد 15 مايو 2022

الأحد 15/مايو/2022 - 10:17 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد 15 مايو 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

الدولار الأمريكي 18.25 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي 18.98 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني 22.26 جنيه للشراء و22.42 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري 18.30 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 2.68 جنيه للشراء و2.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.86 جنيه للشراء و4.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 59.41 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 4.97 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.