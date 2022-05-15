الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا للإمارات

الأحد 15/مايو/2022 - 12:58 ص

قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باسمه واسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، التهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، مؤكدًا أن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة.

وأبان أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهدًا جديدًا ومرحلة تاريخية في مسيرتها بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى مستقبلها.

وأشاد الأمين العام، بالدعم الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار للإمارات حكومة وشعبًا.