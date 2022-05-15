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الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 68 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة العراقية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت وزارة 
الصحة العراقية في بيان لها أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2326356 إصابة والوفيات 25216 حالة.

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