سجلت وزارة الصحة العراقية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت وزارة
الصحة العراقية في بيان لها أمس السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 2326356 إصابة والوفيات 25216 حالة.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 68 إصابة جديدة
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سجلت وزارة الصحة العراقية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت وزارة
سجلت وزارة الصحة العراقية 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت وزارة