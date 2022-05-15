كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة جديدة

الأحد 15/مايو/2022 - 12:30 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 32 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55869 شفيت منها 52479 حالة وتوفيت 3150 حالة.