وفاق سطيف يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي

السبت 14/مايو/2022 - 10:28 م

تقدم وفاق سطيف الجزائري بهدفين لهدف على ضيفه الأهلي في المباراة المقامة بينهما حاليا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 يوليو.

سجل الهدف رياض بن عياد في الدقيقة 61.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف الليلة وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة.