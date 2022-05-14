بث مباشر.. مباراة الأهلي ووفاق سطيف في عودة قبل نهائي أبطال أفريقيا

السبت 14/مايو/2022 - 08:02 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في مباراة العودة لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي للعبور للمباراة النهائية بأقل مجهود على حساب وفاق سطيف بعد الفوز المريح بأربعة أهداف دون رد للدفاع عن لقبه الأفريقي.

ويعتمد الأهلي في مواجهة وفاق سطيف على تشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر.

في خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في عودة نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا