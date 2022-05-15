محمد جمال يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم القصير "وجوه"

الأحد 15/مايو/2022 - 04:49 م

يشارك الفنان الشاب محمد جمال في الفيلم القصير «وجوه»، من بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي كشفت عن العشرات من المواهب من محافظات مصر المختلفة.

وأوضح جمال في تصريحات إعلامية، أن أحداث الفيلم تدور حول ثلاث فتيات، وشابين، لكل منهم عدة وجوه، في التعامل مع بعضهم البعض، أو مع الغير، حيث يستطيع كل واحد أن يغير جلده عدة مرات في اليوم، طبقًا للموقف المتواجد فيه، إلا أن إحدى الفتيات الثلاثة تنجح في التنصل منهم، وتحاول أن تعالج نفسها من تلك العادة السيئة.

ويجسد محمد جمال، دور أحمد الشاب الذي يلعب بإحدى الفتيات، ويتغير معها بسبب علاقته بأخرى تمتلك أمولا طائلة، حيث تصور أحداث فيلم «وجوه» في إحدى المناطق الشعبية بالجيزة، بمشاركة الفنانين الشباب.

وأعرب الفنان الشاب عن أمله في أن يحظى دوره بالفيلم على إعجاب المشاهدين وأن يحظى الفيلم كذلك على إعجاب الجميع، على أن ينافس بقوة في المهرجانات المصرية والعربية كذلك.