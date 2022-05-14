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السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

رابطة العالم الإسلامي تهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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هنأت رابطة العالم الإسلامي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الثقة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّامِ الإمارات.
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات كافة منسوبي الرابطة لسموه بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته وعالَمِهِ، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام، وما عُرف عن سموه طيلة اضطلاعه بمسؤولياته من الحصافة والحكمة والرُّوْح الجامعة.
وختم الدكتور العيسى بالدعاء لسموه بأن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية الكبيرة، ويجعله خير خلف لخير سلف.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الامارات رابطة العالم الإسلامي