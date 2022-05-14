المؤتمر السنوي للأورام الإكلينيكية: المبادرات الرئاسية غطت كل علاجات الأورام في مصر

السبت 14/مايو/2022 - 06:05 م

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ان مصر مساوية للعالم في التشخيص والعلاج لمرضى الأورام، مؤكداً أن الدولة تسعي حاليا للعمل علي تفعيل دور مراكز الابحاث العلمية في مصر، للعمل علي تقديم الجديد في البحث العلمي من الاطباء المصريين وإضافة ولو جزء يسير في العلم.



وأضاف المتيني في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني للمدرسة الدولية لعلم الأورام الإكلينيكية، ISCO 2022، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة ، أننا نسعى إلى بناء جيل من شباب الاطباء يواكب كل ما هو جديد في الطب.

واثني رئيس جامعة عين شمس علي المنحة التدريبية المقدمة من المؤتمر للأطباء المتميزين من الحضور بالمؤتمر بالشراكة مع معهد الاورام الفرنسي جوستاڤ روسيه بفرنسا، والذي يعد اهم واقدم معهد اورام في فرنسا والعالم.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى المساواة في المستوى العلمي بين الأطباء المصريين والإقليميين مع العلماء الدوليين، وتوفير فرصة للتعليم والتدريب للفرق الطبية التي تعنى بعلاج مرضى الأورام حتى يتمكنوا من تقديم خدمة عالية الجودة ومتساوية إلى حد كبير مع الخدمة المقدمة لمرضى الأورام في الخارج.

ومن ناحية أخرى قال الدكتور وليد عرفات أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة الأسكندرية، ورئيس المؤتمر، يناقش المؤتمر علاجات الاورام المنتشرة في العالم عن طريق العلاج التفصيلي، عن طريق اعطاء المريض العلاج المناسب له.

وأضاف أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة الأسكندرية، أن المؤتمر شهد ورش عمل عن العلاج التفصيلي للأورام عن العلاج العلاج الاشعاعي الجراحي بديلا للعلاج الجراحي، مثل أورام المخ و أورام العمود الفقري وورشة عمل عن اورام النساء لكيفية العلاج وكيفية المنع و أورام الثدي ومحاضرات عن الادوية الحديثة التي تعطي نتائج طبية جيدة في العلاج في العالم مثل اورام الرئة و أورام القولون.

وأكد أن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي تعمل علي تفعيل مراكز ابحاث لعلاج الأورام في كل المستشفيات الصحية والجامعية، موضحا ان مصر بها احدث العلاجات المقدمة في العالم في علاج الاورام.

وقال الدكتور محمد سعد العشري أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة المنصورة، ان المؤتمر يستضيف ما يقرب من ٤٥ خبير امريكي و أوروبي خبير دولي لنشر الجديد فيما توصل إليه العلم في طب الأورام من بروتوكولات وعلاج مشخص، وعدد من ورش العمل في مجال العلاج الإشعاعي وأورام بطانة الرحم، والتحاليل للطفرة الجينية.

واضاف استاذ علاج الاورام بطب المنصورة، ان المؤتمر ينعقد هذا العام بحضور رئيس الجمعية الطبية اليمنية، رئيس الجمعية الاماراتية ورئيس الجمعية العربية للأورام، لافتا الي ان المؤتمر يناقش الجديد في ابحاث الاورام، مثل اورام الثدي والقولون والبنكرياس والجهاز الهضمي وامراض الدم.



وقال الدكتور محمد سعد العشري، ان مصر بها جميع الادوية الحديثة، لافتا الي ان الحكومة المصرية تقوم بتغطية جميع الادوية في المبادرات الرئاسية.



أضاف أستاذ علاج الأورام، ان ما يحدث في امريكا أوروبا من ظهور علاجات جديدة تستقدمها مصر فور ظهورها، في نفس الشهر على اعلي درجة من درجات العلاج الطبي، موضحا ان المدرسة الدولية تسعي لوضع خطط علاج لكل مرضي الأورام لتصبح خريطة علاجية لمرضى الأورام.

قالت الدكتورة ايناس عبدالحليم، أستاذ الأورام بطب المنصورة وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني للمدرسة الدولية ، وان المؤتمر يضم ورش عمل لتدريب شباب الاطباء وفرص عمل للسفر بالخارج للتدريب.



وأضافت عضو مجلس النواب، ان المؤتمر يناقش جميع علاجات الأورام وحضور كل انواع التخصص مثل الاشعة التشخيصية والعلاج الاشعاعي والمناعي وفرصة لتبادل الخبرات الطبية.

ياتي ذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء الدوليين في علاج الأورام لتبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والعرب من جهة والخبراء الأجانب من جهة أخرى لتحقيق التقارب في تطبيق أحدث الخطوط الاسترشادية والبروتوكولات العالمية في علاج الأورام وتطبيق مايسمى بالعلاج "المشخصن"، أي القائم على الطفرات الجينينة لكل شخص للوصول إلى أفضل النتائج في العلاج.