أندية "سيتي كلوب" تعلن تأسيس أول أكاديميات للعبة سلاح الشيش بالمحافظات

السبت 14/مايو/2022 - 02:11 م

أعلنت أندية سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، تأسيس أول أكاديميات للعبة سلاح الشيش في مصر، في فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والعبور على أن يتم فتح باب الأشتراك في الأكاديميات أول يونيو المقبل.

كما أعلنت سيتي كلوب بدء الاشتراك في أكاديميات سيتي كلوب للكيك بوكسينج اعتبارا من أول يونيو المقبل، بفروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والعبور.

من جانبه، قال شريف الفار رئيس قطاع الرياضة بأندية سيتي كلوب إنه لأول مرة يتم إدخال لعبة سلاح الشيش في أندية سيتى كلوب بهدف نشر اللعبة والترويج لها وإعداد أبطال حقيقين للمشاركة في الأولمبياد.

وأضاف الفار أن أندية سيتي كلوب تهدف إلى نشر اللعبة في مختلف المحافظات، كما تم الاتفاق مع الاتحاد المصري للسلاح على مشاركة فرق أندية سيتى كلوب فى بطولاته في المرحلة المقبلة.

وكان محمد مرجان رئيس مجلس إدارة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ، أعلن أنه سيتم انضمام أندية سيتى كلوب إلى جميع الاتحادات الرياضية شهر يونيو المقبل، كما سيتم قريبا افتتاح فرع سيتى كلوب بمدينة الشروق وتحديدا في يوليو المقبل.