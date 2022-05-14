نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت.
بدء مناقشة معوقات تراخيص إقامة مزارع الإنتاج الحيواني بالبرلمان
https://www.albawabhnews.com/4577630
حماية المنافسة" يفوز بجائزة "البنك الدولي "حول سياسات دعم المنافسة
https://www.albawabhnews.com/4577668
استثمارات المصريين بأبوظبي تخطت الـ 4 مليارات درهم.. العلاقات المصرية
https://www.albawabhnews.com/4577686
المصدرين": 30% زيادة في أسعار الأخشاب
https://www.albawabhnews.com/4577688
توقعات دولية بإستمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية خلال 2022 و البترول بلغ أعلى مستويات منذ 2013
https://www.albawabhnews.com/4577724