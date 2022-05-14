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السبت 14 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

نشرة الاقتصاد
نشرة الاقتصاد
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التي شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت.

 

بدء مناقشة معوقات تراخيص إقامة مزارع الإنتاج الحيواني بالبرلمان

https://www.albawabhnews.com/4577630

 

حماية المنافسة" يفوز بجائزة "البنك الدولي "حول سياسات دعم المنافسة

https://www.albawabhnews.com/4577668

استثمارات المصريين بأبوظبي تخطت الـ 4 مليارات درهم.. العلاقات المصرية

https://www.albawabhnews.com/4577686

المصدرين": 30% زيادة في أسعار الأخشاب

https://www.albawabhnews.com/4577688

توقعات دولية بإستمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية خلال 2022 و البترول بلغ أعلى مستويات منذ 2013

 

https://www.albawabhnews.com/4577724

 

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