مكتبة الإسكندرية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

الجمعة 13/مايو/2022 - 06:27 م

نعى الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من العطاء.

وقال "الفقي": إن هذا اليوم هو يوم الحزن العميق لرحيل الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، وابن حكيم العرب الشيخ "زايد بن سلطان" مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرين أن بلاده قد وقفت إلى جانبنا في الظروف الصعب.

وتابع "الفقي": "إننا اعتبرنا أن أمننا جزء من الأمن القومي العربي التي تحرص عليه مصر وتدافع عنه.

وأضاف: رحم الله الشيخ خليفة، وجعل في ولي العهد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان خير خلف لهذا السلف من الأسرة العربية الطيبة، التي تقود دولة الإمارات في ظل الظروف الدولية الصعبة والمشكلات الإقليمية.

وُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين الإماراتية، وهو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

وأصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004.