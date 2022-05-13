رئيس نادي بالمنوفية يطرد الأعضاء وأولياء الأمور ويشتبك مع مدرب الجمباز

الجمعة 13/مايو/2022 - 05:33 م

واقعة مؤسفة شهدها أحد الأندية بمحافظة المنوفية، بعدما قام رئيس هذا النادي بطرد أعضاء النادي وأولياء الأمور دون سبب واضح.

تفاصيل الواقعة تعود إلى ظهر اليوم الجمعة، بعدما فوجئ الأعضاء وأولياء الأمور باقتحام رئيس النادي لمقر قاعة الجمباز أثناء تدريب فريق تحت 8 سنوات، وطرد أولياء الأمور والأعضاء بداعي شغل المكان وعدم وجود داعي لتواجدهم.

وعندما سأل الأعضاء وأولياء الأمور مسئولي النادي عن السبب لم يفصحوا عنه، وتعللوا بوجود خلافات بينهم وبين مدرب الجمباز ورغبتهم في رحيله عن النادي.

فيما أكد أحد أولياء الأمور أن سبب المشكلة أن مسئولي النادي يرغبون في إجبار أولياء الأمور على دفع رسوم للتواجد في النادي أو شراء مشروبات اجبارية أثناء حضور التدريبات ولا منعهم من حضور التدريبات لمتابعة أبنائهم وبناتهم.