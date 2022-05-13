سجاد حقي ينشر برومو أغنتيه الجديدة "اشتاقيت"

الجمعة 13/مايو/2022 - 09:37 م

نشر المطرب العراقي سجاد حقي، برومو أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال أيام على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب".

ونشر سجاد حقي، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” برومو الأغنية التي تحمل اسم “اشتاقيت”، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر".

سجاد حقي فنان عراقي، احترف الغناء في عمر 12 سنة، فقدم عشرات الأعمال، وشارك في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات، كما حقق شهرة كبيرة عبر أغنية "مطر صيف"، التي حصدت أكثر من 55 مليون مشاهدة على "المنصات".

كما أنه إبن الموسيقار العراقي حقي، حيث تربى في جو موسيقي ونمت موهبته بإشراف والده، الذي علّمه كيف يعتني بجودة الفن، وكيف يختار أعماله.

شارك سجاد حقي في برنامج نجوم العرب على قناة "mbc 1"، ضمن فريق المشرق العربي، بعد أن كان قد أطلق أغنية منفردة بعنوان "أرجع شوية".

وفي أرشيف "سجاد حقي" الفني، العديد من الأغنيات، ومنها: "ويلي، مع نصرت البدر، لالا حبيبي أيضًا مع نصرت البدر، ثم أغنية "أشكر جمالك"، التي تخطت الـ85 مليون مشاهدة. كما طرح أغنيتي "بين قوسين" و" چنت خايف ".