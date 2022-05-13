شكري يطالب بتغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ

الجمعة 13/مايو/2022 - 02:47 م

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن هناك مجموعة من الشباب طرحت مجموعة من الأسئلة، بشأن تغيرات المناخ.

وأكد شكري على أهمية تحفيز الحكومات لإثبات التزام وإظهار القدرة على التوصل لحلول بشأن عمليات التنفيذ.

وأضاف خلال المشاركة فى المؤتمر الصحفى الختامي للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، أن هناك ضرورة لتغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأكد أنه يجب إعطاء الفرصة لـ المجتمعات كى تتغلب على التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني تقديراً للدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واستعداداً لاستقبال مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) والمقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر هذا العام.