عبد الرحيم علي ينعي الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

الجمعة 13/مايو/2022 - 12:40 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وثمن "علي" المسيرة الوطنية الحافلة لفقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد ، مشيرا إلى العلقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين مصر والإمارات ووحدة المصير المشترك.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء للشعب الإماراتي الشقيق في وفاة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وكتب "علي" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : رحم الله فقيد الأمة والهمنا جميعا الصبر والسلوان .. وخالص العزاء للامة العربية ولدولة الامارات "حكومة وشعبا" ، وعزاء خاص لآل زايد واشقاء الفقيد ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي العهد والقائد الاعلى للقوات المسلحة..