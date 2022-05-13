"استغلها باسم الحب" ..قصة مدرس هتك عرض طالبة بعد درس خصوصي بالدقهلية

الجمعة 13/مايو/2022 - 08:18 ص

كعادتها توجهت" ف" الطالبة بالصف الثالث الاعدادي، والتي تقيم في مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، إلي منزل مدرس ازهري من أجل حضور حصة مادة الرياضيات " درس خصوصي"، رفقه عدد من الطالبات أصدقائها، إلا أنها عقب انتهاء الدرس لم تعود إلى منزل أسرتها، الأمر الذي دفع الأب للذهاب لسؤال مدرسها عنها، ليشاهدها خلال ارتدائها لملابسها.



لم يتحمل الأب ما رأت عيناه للتو، وأمسك بالمدرس ونشبت بينهما مشاجرة حامية الوطيس، تجمع علي أثرها الأهالي من كل حدب وصوب، بعد اتهام الأب له بالتعدي جنسيًا على ابنته وإجبارها علي ممارسة الرذيلة معه، ليتك ضبطه من قبل رجال المباحث.



كواليس الواقعة بدأت عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص .

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة تبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كلا "یاسر .م.خ.ع" ونجلته "ف"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة، وطرف ثاني " محمود .ع.ح.ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومقيم مركز طلخا.

وبسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي علي نجلته جنسيا بأن قام بهتك عرضها وذلك عقب انتهاء نجلته من الدرس وأنه أثناء توجهه لاصطحاب ابنته من الدرس وذلك لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلق وقام بالطرق علي المكان حتي قام الطرف الثاني بفتحه ووجد ابنته وحدها بصحبته وحدثت المشاجرة .

ابنته ذكرت أن المدرس المذكور قام بالتحايل عليها وإيهامها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات الجنسية بينهم إلى أن قام بفض غشاء بكارتها.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة أقر عن وجود علاقة عاطفية فيما بينهم منذ حوالي شهر تقريبا وتعددت اللقاءات العاطفية فيما بينهم عقب انتهائهم من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها .

وأضاف المتهم أن الطالبة تخوفت من العلاقة واضطرت إلى عدم الذهاب إلى الدرس فقام بإرسال رسائل تهديد لها بإخباره أهلها حال عدم ذهابها له.

وأكدت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، عدم وجود علاقة عاطفية وأن المتهم قد أجبرها واكرهها على ممارسة الرذيلة معه مستغلا حداثة سنها وممارسة سلطتة التربوية والتعليمية عليها وتهديدة بفضحها أو قتلها.

وأكد والد المجني عليها ذات حديث ابنته. مشيرًا إلى أن المتهم يردد تلك العبارات فى محاولة منة للتنصل مما ارتكبه فى حق ابنته التى لم تبلغ الخمسة عشر عاما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5927 جنح مركز طلخا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطالبة علي مصلحة الطب الشرعي.