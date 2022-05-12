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الجمعة 13 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يحسم "ديربي لندن" وسون يواصل مطاردة صلاح

فريق توتنهام
فريق توتنهام
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حسم فريق توتنهام "ديربي الشمال" بالفوز على جاره آرسنال بثلاثية نظيفة في ملعب "توتنهام" ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليشعل الصراع على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

سجل ثلاثية توتنهام هاري كين هدفين وهيونج مين سون الهدف الثالث ليصل إلى هدفه رقم 21 ويقلص الفارق مع محمد صلاح في صراع الهدافين إلى هدف واحد. 

بهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع ويشتعل الصراع على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

فريق توتنهام أرسنال الإنجليزي