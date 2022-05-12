ديربي شمال لندن.. محمد النني يقود آرسنال وكين في هجوم توتنهام

الخميس 12/مايو/2022 - 08:59 م

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه توتنهام في ديربي شمال لندن، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 22 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد النجم المصري محمد النني في التشكيل الأساسي الجانرز.

ويحتل آرسنال، المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنهام خامس الترتيب.



وحسم آرسنال، مباراة الدور الأول على ملعب الإمارات بنتيجة (3-1) من توقيع سميث روي وأوباميانج وبوكايو ساكا للجانرز، وسون للسبيرز.



وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: رامسديل - تومياسو - هولدينج - جابريل - سيدريك - تشاكا - محمد النني - ساكا - أوديجارد - مارتينلي - نكيتياه

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: لوريس - رويال - سانشيز - داير - ديفيز - سيسجنون - بينتانكور - هويبرج - كولوسيفسكي - سون - هاري كين



