الضبط الإدارى وحماية النظام العام الأخلاقى.. رسالة دكتوراه بحقوق جنوب الوادى

الخميس 12/مايو/2022 - 08:15 م

حصلت الباحثة فاطمة أدور تركي، علي درجة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بتقدير امتياز، عن رسالتها" الضبط الإداري وحماية النظام العام الأخلاقي".

تناولت الرسالة، دور الضبط الإداري في حماية الأخلاق والآداب العامة، كعنصر من عناصر النظام العام وذلك من خلال مجموعة من الوسائل القانونية التي تعمل على إعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي، حيث أن ترك قضية تدني الأخلاق العامة والقيم الأخلاقية دون تدخل الإدارة عن طريق الضبط الإداري يهدد المجتمع الإنساني بالانهيار.

كما تناولت الدراسة أهم الأسباب الكامنة خلف تفشي الظواهر غير الأخلاقية والتي من أهمها غياب التنظيم القانوني الدقيق، وإساءة استعمال الحرية، وصدور بعض المخالفات غير الأخلاقية عن وسائل الإعلام المختلفة، مع عرض بعض التوصيات الملائمة لحل القضية.

ضمت لجنة المناقشة والحكم أ.د محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق رئيس جامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق «رئيسًا»، وأ.د مبروك عبد العظيم أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة بنى سويف وعميد الكلية الأسبق «عضوًا »، وأ.د عبد العزيز محمد ربيع، أستاذ القانون العام المساعد ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا ، بكلية الحقوق بجامعة أسوان،"عضوًا" ود.عبد الله جاد الرب أحمد، مدرس القانون العام بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى "مشرفًا".

وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتور عبد الباري حمدان سليمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وأعضاء نقابة المحامين ونقيب المحامين بأبوتشت أحمد عبد اللطيف، والمستشار مجدي أبوعيسي ،ومحمد أدورد وطارق أدورد، والكاتب الصحفي محمد زكي.