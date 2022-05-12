تراجع كبير.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 12 مايو 2022

الخميس 12/مايو/2022 - 05:21 م

سجل سعر الدولار تراجع كبير بنهاية تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع مقابل الجنيه المصري، بمقدار 19 قرشًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، مقارنة بـ تعاملات أمس الأربعاء، ليسجل سعر الدولار البنك المركزي نحو 18.25 للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيهًا للشراء، 18.52 جنيهًا للبيع، بداية خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري اليوم، ليسجل نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.38 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية، ليسجل 18.29 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، ليسجل 18.28 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الأول، ليسجل 18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي، ليسجل 18.29 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

في السياق ذاته، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.9% في أبريل 2022 مقابل 10.1% في مارس الماضي.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا قدره 2.4% في أبريل 2022 مقابل معدل بلغ 0.7% في الشهر ذاته من 2021، ومعدل بلغ 3.1% في مارس 2022