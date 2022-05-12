بعد التصالح.. الحكم على المتهم بصفع فرد أمن كمبوند المعادي 19 مايو

الخميس 12/مايو/2022 - 02:47 م

قررت محكمة جنح المقطم، المنعقدة في زينهم، اليوم الخميس، حجز الحكم على المتهم بالتعدي على فرد الأمن بالضرب والسب داخل كمبوند سكني بمنطقة المعادي، للحكم بجلسة 19 مايو الجارى.

وأنكر المتهم فى أقواله امام المحكمه استعراضه للقوة والتلويح او استخدام العنف،، كما تنازل المجنى عليه عن الدعوى وتصالح مع المتهم.

واستمعت المحكمة إلى اقوال 3 شهود عيان فى الواقعه، خلال الجلسه.

كان المستشار النائب العام أمر بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي، على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ الأمن وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

النيابة العامة ترصد الواقعة

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.