حبيبة مرزق وياسمين حسان سفراء الأمم المتحدة فى مبادرة "شباب بلد"

الخميس 12/مايو/2022 - 11:38 ص

عينت الأمم المتحدة لاعبة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، والسباحة المصرية الشابة ياسمين حسان سفيراء لمبادرة “شباب بلد”، وهي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited التي أطلقتها كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وأطلقت مبادرة "شباب بلد" بنجاح، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفازت حبيبة مرزوق بعدة ميداليات ذهبية في بطولات أفريقيا للجمباز الإيقاعي، فضلا عن العديد من الميداليات في البطولات الوطنية، وشاركت ياسمين حسان حديثاً في تقديم احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي شهدها رئيس الجمهورية.

ومن خلال دورهم الجديد، ستدعم كلا حبيبة مرزوق وياسمين حسان عمل (شباب بلد) وتسليط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب واكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

وشهد فعاليات حفل تعيين حبيبة مرزوق وياسمين حسان كسفراء لمبادرة (شباب بلد) كل من ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ود.غادة مكادي مدير عام الشراكات ومدير مبادرة (شباب بلد) بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، والعديد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

وقالت حبيبة مرزوق سفيرة (شباب بلد) "أنا فخورة بانضمامي إلى (شباب بلد) كمبادرة تسعى إلى إلهام الشباب في مصر وتأهيلهم لسوق العمل، وقد تمنيت دائما أن تكون انجازاتي الرياضية مصدر إلهام للشباب وأتمنى أن يلهم انضمامي للمبادرة الشباب في مصر لاتخاذ نفس الخطوة والاستفادة من كل الفرص والامكانيات التي تتيحها (شباب بلد)."

وقالت ياسمين حسان سفيرة (شباب بلد) "إن انضمامي إلى (شباب بلد) رسالة إلى كل ذوي الهمم في مصر بأن المبادرة تشمل الجميع ولن تترك أحداً وراء الركب. ويسعدني أن أشارك في توصيل هذه الرسالة وتأكيدها وحشد الشباب من كل أنحاء مصر للانضمام إلى المبادرة واﻻستفادة منها."

وقالت ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة "نحن سعداء بانضمام صوت مميز من جيل الشباب في الفن لدعم رسالة (شباب بلد) كبطلة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، ونحن على ثقة بأن انضمامها للمبادرة سيكون له أثر إيجابي يعزز تفاعل الشباب في مصر مع المشروع."

ومن جانبه، قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف) إن “نشر الوعي بالمبادرة يحتاج إلى تكاتف مختلف الأطراف في المجتمع وخاصة الصوت المؤثر لدى الشباب. نحن سعداء بانضمام بطلة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق لمبادرة (شباب بلد)، ونأمل انضمام المزيد من المؤثرين وقادة الفكر لتوصيل رسالة المبادرة."