منظمات دولية تشيد بقرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء

الخميس 12/مايو/2022 - 08:16 ص

أشادت منظمات حقوقية دولية وعربية بقرار العفو الرئاسى عن بعض السجناء وثمنت تلقى المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان طلبات العفو عن بعض السجناء المحكوم عليعم وكذلك الغارمين والغارمات، وقال فيصل فولاذ الأمين العام للشبكة الأورو متوسطية ورئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بقرارت العفو الرئاسى مشيرا ان تلك القرارات تعكس موقف مصر الواضح لدعم حقوق الإنسان وإدخال الفرحة والسرور على بيوت وأسر المسجونين احتياطيا على ذمة بعض القضايا

وأشار فولاذ انه يدعم عقد بروتوكولات بين جميع المنظمات الحقوقية العربية بالمشاركة مع منظمات حقوقية دولية بشأن دعم ملف حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والرد على أية ادعاءات مزيفة حول ملفات حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.