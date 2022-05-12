البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

الخميس 12/مايو/2022 - 02:56 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.14 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 849.459 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1.762.499.28 دولارًا نفذت من خلال 143 صفقة.