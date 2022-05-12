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الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

البورصة الفلسطينية
البورصة الفلسطينية
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.14 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 849.459 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1.762.499.28 دولارًا نفذت من خلال 143 صفقة.

بورصة فلسطين انخفاض