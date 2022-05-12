أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.14 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 849.459 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1.762.499.28 دولارًا نفذت من خلال 143 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.14 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.59 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.14 نقطة.