مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

الخميس 12/مايو/2022 - 05:00 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2،011.65 نقطة، بارتفاع قدره 23.37 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.50 نقطة، بانخفاض قدره 4.08 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و926 ألفًا و692 سهم بقيمة إجمالية قدرها 950 ألفًا و323 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 138 صفقة.