بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الخميس 12/مايو/2022 - 03:41 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4159.32 نقطة مرتفعًا بـ 4.6 نقطة وبنسبة 0.11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4154.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و783 ألفًا و553 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 30.6 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و571 ألفًا و207 ريالات عُمانية.