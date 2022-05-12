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الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4159.32 نقطة مرتفعًا بـ 4.6 نقطة وبنسبة 0.11 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4154.72 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و783 ألفًا و553 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 30.6 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و571 ألفًا و207 ريالات عُمانية.

بورصة بورصة مسقط ارتفاع