مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

الخميس 12/مايو/2022 - 03:59 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 130.23 نقطة ليقفل عند مستوى 13379.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 164 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 359 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.