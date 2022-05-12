أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.13 %، مسجلا 12.649.89 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 1.020.60 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 949.60 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.13 %، مسجلا 12.649.89 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.13 %، مسجلا 12.649.89 نقطة.