بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الخميس 12/مايو/2022 - 02:20 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعا بنسبة 0.13 %، مسجلا 12.649.89 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 1.020.60 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 949.60 نقطة.