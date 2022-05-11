قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي

الأربعاء 11/مايو/2022 - 11:37 م

اختتمت قصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة رئيس فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والامن القومي" للمجموعة 15 التى نظمتها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني برئاسة سيادة اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، بإشراف من العميد أركان حرب سيد حجاب بأكاديمية ناصر العسكرية، وتم

تم تسليم شهادات الاجتياز للمشاركين العاملين بهيئة قصور الثقافة، ثم ألقت علام كلمتها الختامية مشيرةً إلى أن الهدف من البرنامج توجيه الوعى نحو مفهوم الأمن القومي المصري، مع ضرورة الانتباه إلى كل ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، وتأهيل المشاركين ليكونوا بمثابة حائط الصد المنيع ضد أي أفكار تشوبها التطرف أو الإرهاب متمنية لهم دوام التوفيق والرقي.

تجدر الإشارة إلى أن أخر محاضرات البرنامج كانت للواء أركان حرب ناجي شهود، حيث أكدا على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب لأنهم المستقبل القادم لمصر فكل جيل يترك أثره في الجيل الذي يليه ويكمل ما بدأه السابقون ويجني ثمار ما صنعوه، مناشدا الشباب أن يحكموا عقولهم قبل اتخاذ أي قرار تجاه بلدهم.

ثم تناولت الدكتورة إيمان خطاب، إعلام الإخوان وداعش موضحة استخدامهم البيان وأسلوب صياغته الذي يستخدم المناورة اللغوية والبيانية والإسقاطات الدينية والتاريخية ويظهر حاجة قيادة الإخوان لاستعادة ثقة الأعضاء بتنظيمهم وقيادتهم وحثهم على العودة بقوة للعمل التنظيمي وفق إرشادات لكيفية التعامل مع واقع الهزيمة والأزمة.