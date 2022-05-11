الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام وولفرهامبتون

الأربعاء 11/مايو/2022 - 08:41 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة وولفرهامبتون على ملعب مولينيو، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.. وحسم مانشستر سيتي لقاء الدور الأول بهدف دون رد، سجله رحيم سترلينج من علامة الجزاء.

ويبحث السيتي عن تحقيق الانتصار للانفراد بالصدارة التي يقاسمه فيها ليفربول حاليًا، بعد فوز الريدز أمس على أستون فيلا بنتيجة 2-1. وجاء تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون- كانسيلو- فيرناندينيو- لابورت- زينشينكو- رودريجو- جوندوجان- بيرناردو سيلفا- سترلينج- دي بروين- فودين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: ستيفين- أكي- جيسوس- جريليش- محرز- رايلي- مبيتي- بالمر- لافيا.. بينما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالأتي: سا- شيكينهو- جوني- كوادي- بولي- نوري- ديندونكر- نيفيز- موتينيو- خيمينيز- نيتو.