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الأربعاء 11 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 11 مايو 2022

سعر الذهب
سعر الذهب
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سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 11مايو 2022 في السوق المحلى متوسط ارتفاع بنحو 10 جنيهات ليسجل ارتفاع من 8 الى 12 جنيه في نهاية تعاملات اليوم فى ظل حالة من الترقب من التجار لاجتماع البنك المركزي الخميس بعد المقبل والذي يتوقع أن يشهد رفع لسعر الفائدة مع تحريك لسعر الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في مصر دول الخليج، بنحو 12 جنيها، ليسجل 1343 جنيها بدلا من 1331 جنيها، ويعد العيار الأعلى سعرًا لأن جودته مرتفعة.

سعر جرام الذهب عيار 21

زاد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، بنحو 10 جنيهات، ليسجل حوالي 1175 جنيها بدلا من 1165 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في بعض محافظات الوجه البحري، 8 جنيهات ليسجل 1007 جنيهات بدلا من 999 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، عيار 21 وزن 8 جرامات، نحو 9400 جنيه.

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