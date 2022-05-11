تراجع ملحوظ في سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 11-5-2022

الأربعاء 11/مايو/2022 - 05:25 م

سجل سعر الدولار تراجع ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء 11-5-2022 أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة بمقدار 12 قرشا ، ليسجل أعلى سعر له في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.50 جنيهًا للشراء، 18.53 جنيهًا للبيع.

فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك لأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.34 جنيهًا للشراء، 18.40 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.31 جنيه للشراء، 18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.34 جنيه للشراء، 18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.34 جنيه للشراء، 18.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.35 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.35 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.50 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.34 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.43 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للب