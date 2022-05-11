«حقوق إنسان النواب» يستعرض إنجازات مصر أمام البرلمان الأوروبى

الأربعاء 11/مايو/2022 - 10:51 ص

عقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والنائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام سلسلة من الاجتماعات بمقر البرلمان الأوروبي.

ونظم الدكتور بدر عبدالعاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي سلسلة من اللقاءات مع أعضاء لجنه الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الانسان ومجموعة من لجنه العلاقات مع دول المشرق وبحضور رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، كما التقى الوفد البرلماني المصري مع السيدة / إيزابل سانتوس رئيس وفد العلاقات مع المشرق.

وفي نهاية اللقاءات التقي الوفد مع السيدة فيرونيك جستين مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.

واستعرض الوفد خلال اللقاءات الانجازات التي حققتها مصر في الفترة الاخيرة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ضمن مقاربة شاملة لحقوق الانسان ، وإنهاء حالة الطواريء.

كما تناول الوفد المبادرة الرئاسية الاخيرة الخاصة بإطلاق حوار سياسي شامل، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.

وخلال لقاء الوفد البرلماني مع النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا تيري مارياني، أشاد الأخير بالتطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال حقوق الإنسان وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ودار نقاش بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين والبلجيكي حول سبل مزيد من تفعيل التعاون البرلماني تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد للرئيس ببروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي، والبناء على الزيارة الأخيرة التي قام بها المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى بروكسل في ديسمبر الماضي.