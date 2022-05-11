العشيرة المحمدية تستأنف نشاطها بلقاءات دينية لكبار علماء الطريقة بالمحافظات

الأربعاء 11/مايو/2022 - 01:42 ص

صرّح الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية، أن العشيرة تستأنف نشاطها العلمي بعد قرارات وزير الأوقاف، في كافة المحافظات، من دروس وندوات لقاءات دينية، يلقيها كبار علماء الطريقة مثل دكتور صلاح حامد، ودكتور محمد زغلة، والشيخ مصطفى حسين بالأسكندرية، ومحمد جلال، وكبار علماء الأزهر، ومشايخ التصوف، خلال يوم الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

هذا بجانب عدة ندوات حول التصوف والإعلام، وصورة التصوف في الدراما، وذلك من خلال استضافة كبار الإعلاميين وكتاب الدراما، ويتم خلالها مناقشة وعصف ذهنية بين رجال التصوف وكتاب الدراما.