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الأربعاء 11 مايو 2022
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داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 17حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55863 شفي منها 52360 حالة وتوفي 3150 حالة.

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