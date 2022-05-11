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الأربعاء 11 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 68 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية 68 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشى الوباء في لبنان ارتفع إلى 1097643 إصابة في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10402  حالة وفاة.

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