أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4154.72 نقطة منخفضًا بـ 19.6 نقطة وبنسبة 0.47 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4174.30 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و 571 ألفًا و 207 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 28.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين وألفين و342 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4154.72 نقطة منخفضًا بـ 19.6 نقطة وبنسبة 0.47 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4174.30 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4154.72 نقطة منخفضًا بـ 19.6 نقطة وبنسبة 0.47 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4174.30 نقطة.