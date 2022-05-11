بورصة مسقط تغلق على انخفاض

الأربعاء 11/مايو/2022 - 07:06 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4154.72 نقطة منخفضًا بـ 19.6 نقطة وبنسبة 0.47 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4174.30 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 571 ألفًا و 207 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 28.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين وألفين و342 ريالًا عُمانيًّا.