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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 عند مستوى 4154.72 نقطة منخفضًا بـ 19.6 نقطة وبنسبة 0.47 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4174.30 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و 571 ألفًا و 207 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 28.4 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين وألفين و342 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض