مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

الأربعاء 11/مايو/2022 - 05:10 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,988.28 نقطة بانخفاض قدره 39.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 737.57 نقطة بانخفاض قدره 3.61 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و34 ألفا و156 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و203 آلاف و413 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 141 صفقة.