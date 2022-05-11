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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,988.28 نقطة بانخفاض قدره 39.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 737.57 نقطة بانخفاض قدره 3.61 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة ثلاثة ملايين و34 ألفا و156 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و203 آلاف و413 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 141 صفقة.

بورصة البحرين انخفاض