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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

البورصة الفلسطينية
البورصة الفلسطينية
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.40 % أي ما يعادل 2.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.73 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,429,562 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,733,159.57 دولاراً نُفِّذت من خلال 223 صفقة.

البورصة الفلسطينية ارتفاع تداولاتها