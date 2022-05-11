البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 11/مايو/2022 - 07:33 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.40 % أي ما يعادل 2.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.73 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,429,562 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,733,159.57 دولاراً نُفِّذت من خلال 223 صفقة.