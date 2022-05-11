أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.40 % أي ما يعادل 2.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.73 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,429,562 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,733,159.57 دولاراً نُفِّذت من خلال 223 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.40 % أي ما يعادل 2.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.73 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.40 % أي ما يعادل 2.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 620.73 نقطة.