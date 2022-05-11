رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي نظيره العماني

الأربعاء 11/مايو/2022 - 04:05 ص

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي نظيره العماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي الذي يزور الأردن حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كلا البلدين.