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الأربعاء 11 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي نظيره العماني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي نظيره العماني الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي الذي يزور الأردن حاليا.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كلا البلدين.

رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي تعزيز العلاقات