وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الغيني

الأربعاء 11/مايو/2022 - 02:25 ص

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في مراكش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي الذي يزور المغرب حالياً.

وتناولت مباحثات الجانبين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.