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الأربعاء 11 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره الغيني

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في مراكش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي الذي يزور المغرب حالياً.
وتناولت مباحثات الجانبين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات