بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 11/مايو/2022 - 12:53 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ليصل عند7302.35 نقطة.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 2.650 مليون دينار تونسي أي نحو 863 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.