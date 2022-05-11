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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ليصل عند7302.35 نقطة.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 2.650 مليون دينار تونسي أي نحو 863 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.

بورصة تونس ارتفاع