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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية المغربي يلتقي أمين الجامعة العربية

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور مراكش حالياً للمشاركة في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وتناول اللقاء استعراض محاور المؤتمر، إضافة إلى التطرق للقضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط