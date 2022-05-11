وزير الخارجية المغربي يلتقي أمين الجامعة العربية

الأربعاء 11/مايو/2022 - 12:32 ص

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور مراكش حالياً للمشاركة في المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وتناول اللقاء استعراض محاور المؤتمر، إضافة إلى التطرق للقضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.