الاستخبارات الأمريكية: بوتين لا يعتزم توقف العملية العسكرية في دونباس

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 10:22 م

قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية، أفريل هاينز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم توقف العملية العسكرية في دونباس ويخطط لحرب طويلة في أوكرانيا.

وأضافت هاينز - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن بوتين يعول على تراجع عزيمة الغرب في دعم أوكرانيا، وأنه سيفرض على الأرجح الأحكام العرفية في روسيا لدعم المجهود الحربي.

وأشارت إلى أن انسحاب القطاع الخاص من السوق الروسي سيكون له تداعيات على قدرات الإنتاج في روسيا، لافتة إلى أن الرئيس الروسي سيسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط إذا شعر بخطر وجودي لبلاده.

ونوهت بأن هناك أملًا ضئيلًا في نجاح المفاوضات الأوكرانية ـــ الروسية، مشددة على وقوف بلادها بحزم مع الشعب الأوكراني.