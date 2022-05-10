مجلس سيتى كلوب يوجه بإنجاز الأعمال الإنشائية في أسرع وقت

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 05:32 م

عقد مجلس إدارة سيتى كلوب برئاسة العميد محمد مرجان رئيس مجلس الإدارة، ومحمد المنشاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محروس، عضو مجلس الإدارة، واللواء إسماعيل السيد، رئيس قطاع الأندية والتشغيل، بجانب مديرو القطاعات المختلفة، اجتماعا مهما بفرع سيتى كلوب بمدينة الشروق، للإطمئنان على سير الأعمال الإنشائية في كافة الفروع، ومنها فرع الشروق، والذى يُعد أحد أهم وأبرز فروع سيتى كلوب من حيث المساحة والموقع الجغرافى.

وطالب العميد محمد مرجان مديرى القطاعات ومسئولى الأعمال الإنشائية سيتى كلوب، بالإسراع في التنفيذ وإنجاز المهام بهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالفرع وافتتاحه في أقرب وقت، لاسيما وأن الفرع يشهد إقبالا كبيرا على العضويات والاشتراكات، والتغلب على كافة المشاكل والعقبات الإنشائية.

وأعقب هذا الاجتماع، جلسة للعميد محمد مرجان مع مديرى النشاط الرياضى سيتى كلوب طالبهم خلالها باستغلال واستثمار النجاح الكبير الذى تحقق في الفترة الأخيرة وتحديدا فى شهر رمضان المبارك وحالة الزخم التي حققتها أندية سيتى كلوب ونالت إعجاب وإشادة الجميع ، والبناء عليها من أجل المزيد من النجاحات في جميع الأفرع والاستمرار على هذا المستوى وتطويره للأفضل.

وجاء هذا الاجتماع مثمرا للغاية وتم خلاله التركيز على الاهتمام بالنشاط الرياضى بشكل أكبر وكذلك ملفات أخرى مثل الخدمات والأعمال الإنشائية والعضويات وغيرها، وسرعة تلبية احتياجات جميع الأندية ، وأسفر الاجتماع عن ضرورة العمل على إنجاز خطط النهوض في القطاع الرياضى بشكل شامل بجانب القطاعات الأخرى الثقافية والإجتماعية ، وكذلك خطط تطوير البنية التحتية الرياضية لمنح الفرصة لكل مصرى لممارسة الرياضة بشكل سليم، على اعتبار أن أندية سيتى كلوب مشروعا قوميا كبيرا، تقدم خدمات متكاملة للأعضاء فى المحافظات والمدن المختلفة تضاهى أكبر الأندية في القاهرة بل وتتفوق عليها في كثير من الأحيان.